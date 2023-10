"Love Island"-Yasin hat böse Vermutung: Will Samira gar nicht umziehen?

"Wir möchten für uns selbst, für unsere Ehe, für unsere Beziehung einen Tapetenwechsel haben", erklärte Yasin damals via Instagram . Außerdem wollte er schon immer einmal auswandern und Samira habe seinen Plänen zugestimmt.

Am Montag meldete sich der 32-Jährige mit nachdenklichen Worten in seiner Instagram-Story. Zum bevorstehenden Umzug sagte er: "Die Schritte kommen jetzt, und ich habe das Gefühl, dass Samira nicht so mit möchte."

Dass es eine große Veränderung sei, sei ihm bewusst. "Klar ist es schwer, das verstehe ich vollkommen", verdeutlichte er. Und: "Nicht alles im Leben ist einfach, aber solange man zusammen ist, ist alles schön."

Abschließend ergänzte der zweifache Vater: "Ich sage immer: 'Wir Menschen gewöhnen uns an alles'. Manchmal dauert das eben ein bisschen" - ob Samira das genauso sieht?