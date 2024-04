"Als Sechsjährige wurde ich vergewaltigt": Schwesta Ewa rührt mit persönlichem Post zu Tränen

Frankfurt am Main/Düsseldorf - Mit einem sehr persönlichen Post hat Rapperin Schwesta Ewa alias Ewa Malanda (39) gerade in ihrer Instagram-Community für feuchte Augen gesorgt.

Bereits in ihrer Autobiografie und der RTL+-Doku über sie machte Schwesta Ewa (39) ihre traumatische Kindheit öffentlich. © Bild-Montage: Screenshot Schwesta Ewa/Instagram, Schwesta Ewa/Instagram

Bereits in der auf der RTL+ gezeigten Doku über sie sowie in ihrem autobiografischen Buch "Enthüllungen: Das Leben f***t am härtesten" hatte sie ja Einblicke in ihre schlimme Kindheit zugelassen und gesagt, was das mit ihr gemacht hat.

"Willkommen in meiner Welt, wo ich als Sechsjährige vergewaltigt worden bin", schreibt sie zu dem nun geteilten Reel, in dem man sieht, wie Ewa stumm in einer Wohnung sitzt und nachdenklich in die Kamera schaut. Im Hintergrund läuft der Song "Heathens" der Twenty One Pilots.

Nur Stunden nach der Vergewaltigung sei sie auch noch von ihrer Mama verprügelt worden, weil sie nach dem schockierenden Erlebnis vergessen habe, ihr Fahrrad abzuschließen, schreibt Ewa.

Ihrer Mutter habe sie auch nichts von dem Missbrauch sagen dürfen, weil ihr der Täter gedroht hatte, ihre Mama sonst umzubringen.

Auch habe sie ihren leiblichen Vater noch nie gesehen, weil dieser glaube, dass sie von ihm nur das Kindergeld zurückwollte, dass er für sie eingestrichen hatte.