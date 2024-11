Sebastian Vettel schult um: Das hat der Ex-Rennfahrer jetzt vor!

Denn wie der gebürtige Südhesse im Interview gegenüber RTL verriet, wird er nun Landwirt - oder zumindest so etwas in der Art.

Aus seiner Verbundenheit zur Natur hat Sebastian Vettel noch nie ein Geheimnis gemacht. © Thomas Frey/dpa

Ein Fulltime-Job sei die Ausbildung aber nicht, dafür genieße er die etwas ruhigere Zeit im Moment doch noch zu sehr. Und mit den gemeinsamen drei Kindern - seine Töchter wurden 2014 und 2015 geboren, der Sohn 2019 - gebe es für ihn und seine Frau Hanna ohnehin viel zu tun.

Natürlich auch, weil in wenigen Wochen Weihnachten ansteht. Allerdings sei für die Feiertage nichts Spektakuläres geplant. Man komme eben im Kreis der Familie zusammen. Die Bescherung gebe es übrigens nicht am Heiligabend, sondern am Morgen danach. "Das ist dann nicht so traditionell", sagte Vettel.

Und wurde im vergangenen Frühjahr noch heiß darüber spekuliert, ob für ihn doch noch ein Comeback im Formel-1-Cockpit ansteht, so entkräftete er jetzt alle Gerüchte mit einer klaren Absage: "In die Formel 1 kehre ich nicht zurück."

Eine Sache würde ihn im Rennsport aber dennoch reizen: das 24-Stunden-Rennen von Le Mans!