Süße Überraschung: Sidos Baby ist da!

Twitch-Moderatorin Georgina Strumpf (34) hat ihr erstes Baby zur Welt gebracht. © giageorgina (Bildmontage)

Es ist noch nicht einmal einen Monat her, als die Twitch-Moderatorin verkündete, ein Kind von dem Berliner Rapper im Bauch zu tragen.

Auf Instagram postete Georgina am frühen Samstagmorgen überraschend ein niedliches Foto in ihrer Story, das mehr als Worte sagt. Auf diesem ist eine winzige Hand zu sehen, die anscheinend Mama Georginas Daumen festhält.

"And then there was you" [Deutsch: "Und dann warst Du da"], schrieb Sidos Freundin zu dem Bild und fügte ein rotes Herz an. Damit ist klar, dass die beiden Turteltauben nun Eltern geworden sind.

Den Abend zuvor hatte Georgina offenbar gemeinsam als Patchworkfamilie mit Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46) verbracht.

Anscheinend nichts von der bevorstehenden Geburt ahnend gab es ein deftiges Mahl mit Fleischkeule und Klößen, wie die vorherige Story der Neu-Mama zeigt.