Sonya Kraus weint bittere Tränen: Moderatorin erlebte den Israel-Terror hautnah mit

Frankfurt am Main/Tel Aviv - Die brutalen Terrorangriffe der palästinensischen Hamas auf Israel schockieren derzeit die Welt. Eine, die den Schrecken aus nächster Nähe miterlebte, ist Sonya Kraus (50), die sich am gestrigen Montag sichtlich mitgenommen an ihre Follower wandte.

In einem emotionalen Instagram-Clip rang Sonya Kraus (50) sichtlich um Fassung. © Montage: Instagram/sonyakraus

Deutlich um Fassung ringend sprach die Kultmoderatorin in die Linse ihrer Handykamera und berichtete ihren rund 159.000 Instagram-Anhängern, dass sie erst am vergangenen Sonntag aus Tel Aviv zurückgekehrt sei. Zwar sei in der zweitgrößten Stadt Israels Sonyas Aussagen nach noch alles den Umständen entsprechend "fein".

Dies läge vor allem daran, dass die Stadt vom sogenannten Iron-Dome-Raketenabwehrsystem weitestgehend abgeschirmt werde.

Dennoch habe sie laut ihrem Beitragstext die vorangegangenen 24 Stunden gemeinsam mit ihrer Familie in einem Luftschutzbunker verbracht.

Die "weltoffene" und "überaus westliche" Metropole an der Mittelmeerküste ist ein beliebter Anlaufpunkt für die TV-Blondine, die sie immer wieder gerne besuche. Umso mehr schmerze ihr Herz regelrecht physisch, beim Anblick der aktuellen Bilder.

"Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mir mein Herz schmerzt", schrieb sie abschließend in ihrem Text zum kurzen Video-Statement. Selbiges endete schließlich mit einer in Tränen aufgelösten Sonya, die in ihrem Schlusswort konstatierte: "Es wird nur Verlierer geben."