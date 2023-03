So haben Sophia Thomalla und Alexander Zverev sich kennengelernt

Tennisstar Alexander Zverev (25) und Moderatorin Sophia Thomalla (33) sind seit anderthalb Jahren ein Paar - doch wie lernten sie sich eigentlich kennen? © Fotomontage: Instagram/sophiathomalla

In der RTL+-Doku "Zverev - Der Unvollendete", die ab dem 19. März gestreamt werden kann, klären der Hamburger und die Berlinerin auf, wie und wo sie sich das erste Mal begegnet sind - einen Ausschnitt der Sendung veröffentlichte RTL bereits jetzt.

"Es ist keine romantische Geschichte", kündigt die 32-Jährige direkt zu Beginn an - und dann erzählt der Spitzensportler: "So richtig, richtig kennengelernt, auf unsere Art, haben wir uns in Berlin."

Demnach sei der Kontakt über gemeinsame Freunde zustande gekommen und bei den beiden habe es sofort "Klick" gemacht. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joa, kann was werden' und dann entsteht es auf einmal auch plötzlich", erläutert Sophia.

Speziell eine Sache verbinde die Turteltauben: "Was 'Sascha' und ich auf jeden Fall teilen, ist unser Sinn für Humor. Wir lachen über dieselben dämlichen Dinge, und wir haben auch beide einen sehr schwarzen Humor", offenbart die "Are You The One"-Moderatorin.