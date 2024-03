Sophia Thomalla holt zum Rundumschlag aus: "Mehr Glaubwürdigkeit und Kante"

Berlin - Sophia Thomalla (34) geht in die Offensive! Nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit offenbart sie nun, warum es zuletzt still um sie wurde.

Sophia Thomalla (34) gab auf Instagram Einblick in ihre Beweggründe. © Screenshot/Instagram/sophiathomalla

Thomalla begründete, warum sie immer seltener auf dem roten Teppich zu sehen ist: "Ich habe keine Lust, dort mit Leuten stehen zu müssen, wo ich mich frage: Was machen die eigentlich hier?"

Dies beruhe aber auf Gegenseitigkeit, wie das Model anmerkte: "Die ein oder anderen können auch gut und gerne auf mich verzichten, und fragen sich bei mir dasselbe."

Darüber hinaus beklagte die "Are You The One"-Moderatorin fehlende Authentizität.

"Prominente kündigen teilweise ihre Schmuckkollektionen mit einer Emotionalität an, als hätten sie das Rad neu erfunden", lastete sie manchen Stars und Sternchen an.

Zudem forderte die 34-Jährige: "Etwas mehr Glaubwürdigkeit und Kante würde der Branche generell ganz guttun."



Am Ende schlug die Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev (26) versöhnliche Töne an: "Ich arbeite mit großartigen Teams zusammen und habe sensationelle Geschäftspartner." Und abschließend: "Dass ich überprivilegiert bin, weiß ich. Das braucht mir keiner erzählen."