Wegen Lindemann: Fans fordern Thomalla-Rauswurf, die schlägt zurück

Sophia Thomalla (33) ist durch ihre Unterstützung von Till Lindemann in Kritik geraten. © Frank Molter/dpa

"Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne noch unterstütze ich das für eine Sekunde", erzählte die brünette Beauty Ende Mai der Bild.

Gemeint war Shelby Lynn, die mit ihren K.o-Tropfen-Vorwürfen den Rammstein-Skandal erst ins Rollen brachte. Seitdem meldeten sich immer mehr vermeintliche Opfer mit ähnlichen Erfahrungen.

Weitere Äußerungen Thomallas, die selbst vier Jahre mit dem Rocker zusammen war, blieben seitdem aus. Lediglich, wenn Lindemanns Star-Anwälte erfolgreich gegen die Berichterstattung vorgehen, lässt die Zverev-Freundin ein Like da.

Den Fans passt die Unterstützung absolut nicht: Kaum gab RTL bekannt, dass sie auch bei der neuen Staffel "Are You The One - Realitystars in Love" moderieren wird, laufen die Web-Anhänger Sturm. Sie fordern ihren Rauswurf!