Stefan Raab enthüllt: So kam es zur Show mit Michael Bully Herbig

Köln - Am Samstag tritt Entertainer Stefan Raab (58) gemeinsam mit Michael Bully Herbig (56) in einer Spiel-, Quiz- und Sport-Show bei RTL gegen einen Kandidaten an. Vorab hat der " Du gewinnst hier nicht die Million "-Moderator verraten, warum er erst jetzt trotz jahrelanger Bekanntschaft mit dem "Bullyparade"-Erfinder gemeinsame Sache macht.

Nach sinkenden Quoten bei seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" will Entertainer Stefan Raab (58) nun gemeinsam mit Regisseur und Comedian Michael Bully Herbig (56) in einer Show auftreten. © Julia Feldhagen/Raab Entertainment/RTL/dpa

In einem Interview mit RTL sagte Raab, die Idee, eine gemeinsame Show auf die Beine zu stellen, habe sich bisher einfach noch nicht ergeben.

"Unsere bisherigen Begegnungen waren immer so auf Gast-Basis, ich war früher ab und zu mal bei ihm in der Bullyparade, wir haben auch Silvester-Specials gemacht. Und darum hab ich mir gedacht, ich frage ihn einfach mal, ob er nicht mal mit mir zusammen in einer Show antreten will", so der ehemalige "TV total"-Gastgeber.

Und der "Schuh des Manitu"-Regisseur willigte ein. Am 22. Dezember treten nun also "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", so der Name der Show, live im TV auf.

Auf die Frage, welche Vorteile das eingespielte Show-Duo im Duell mit einem noch nicht näher bekannten Kandidaten hat, gab sich Raab zurückhaltend: "Beim Wettkampfaspekt bin ich mir noch nicht so sicher, wie das wird. Aber für den Unterhaltungswert ist der gemeinsame Auftritt natürlich eine totale Bereicherung."

Fest steht bereits: Der Kandidat, der gegen Raab und Herbig antreten wird, muss nicht zwangsläufig besser sein als beide Kandidaten. Es reicht lediglich, in den Spielen einen der beiden Show-Größen zu besiegen.