Stefan Raab im Visier: Dieser Witz ging Fans zu weit - Kandidat äußert Schummelverdacht

Stefan Raab (57) und seine neue Hybridshow "Du gewinnst hier nicht die Million" haben mit sinkenden Streaming-Quoten zu kämpfen.

Der Stand-up-Teil, mit dem die Show traditionell beginnt, spielte sich erneut weitestgehend unter der Gürtellinie ab. Das Zeigen von witzigen TV-Ausschnitten klappte um die Jahrtausendwende sehr gut, in Zeiten von Social Media aber eher nicht mehr.

Irgendwie hat man alles schon mal gesehen, bevor es bei "DGHNDMBSR" zum Besten gegeben wird. Hinzu gesellen sich dann noch die allwöchentlichen Verunglimpfungen von Harald Glööckler (59) und Dieter Bohlen (70). Diesmal sogar gleich im Paket.

In Bezug auf die neue Sport1-Sendung ("My Style Rocks") des Designers stichelte Raab: "Krass, was der so raushaut. Was für fiese Sprüche. Fast so fies wie seine Visage." Nur um direkt im Anschluss die Brücke zum Poptitan zu schlagen.

"Harald Glööckler disst genauso krass wie Dieter Bohlen. Der einzige Unterschied ist, dass sein Gesicht natürlicher aussieht", so die nächste Entgleisung des 57-jährigen Entertainers. Das war selbst dem Publikum zu viel - Raunen statt Lachen im Studio.

Noch schlimmer wurde es nur, als Raab auf das TV-Comeback von "Kommissar Rex" zu sprechen kam. Sein Kommentar: "Der Original-Darsteller von 'Kommissar Rex' ist leider nicht dabei. Er wurde gecancelt, weil er eine Kollegin ins Knie gerammelt hat." Puh!