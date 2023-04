"Es funktioniert": So manifestiert sich Sylvie Meis ihre Schönheit

Sylvie Meis (45) versucht auch in schwierigen Situationen positiv zu denken. © Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Wie sie das schafft? Was wohl einige Fans überraschen dürfte: Die Moderatorin ist ziemlich spirituell. Sie setzt auf die Kraft von positiven Gedanken, genauer gesagt auf Manifestation.

So schafft sie es auch nach dem überraschenden Liebes-Aus positiv in die Zukunft zu blicken.

Beim Launch-Event ihrer neuen Sportkollektion für Aldi sagte sie der Gala: "Nach Ereignissen, die man nicht erwartet, die einfach zum Leben dazugehören, heißt es wieder nach vorne schauen und positiv denken und sich neu sortieren."

Auf diese Technik hat sie auch in der wohl schwersten Zeit ihres Lebens vertraut: ihrer Brustkrebs-Diagnose im Jahr 2009. "Ich weiß noch, vor 15 Jahren damals, wir wissen alle, wovon ich rede... Auch da habe ich versucht, sofort wieder positiv zu denken, um es zu schaffen", erinnert sich Sylvie.

Wenn doch mal negative Gedanken in ihr aufkommen, versuche sie, diesen keinen Raum zu geben: "Und dann fange ich schon an, darüber nachzudenken, was ich gerne möchte, und visualisiere mir schöne Dinge, bei denen ich mich sicher fühle. Sich sicher fühlen, gibt einem gleich Ruhe. Dann hat man wieder Kraft, um weiterzumachen."