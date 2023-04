Nach Ehe-Aus: Ist Sylvie Meis schon wieder offen für neue Flirts?

Sylvie Meis (45) braucht keinen Mann, um sich sinnlich zu fühlen. © Christian Charisius/dpa

"Es geht mir gut. Ich verbringe gerade sehr viel Zeit mit meiner Familie. Vor allem mit Damian" sagte Sylvie Meis in einem Interview mit der GALA. Die 45-Jährige sei gerade jetzt richtig dankbar für die Unterstützung ihrer Familie, wie auch TAG24 bereits berichtete. Viel Zeit mit Freunden in ihrer Wahlheimat Hamburg zu verbringen, schätze sie aktuell auch sehr.

Auf Nachfrage, ob sie denn auch wieder bereit für ein neues Glück sei, schien sich Sylvie recht sicher. Aktuell habe sie dafür keinen Kopf, denn gerade sei sie total "happy" damit alleine zu sein.

Selbst wenn sie an einem Freitagabend keine Verabredung habe und die Zeit in ihrer Wohnung in Hamburg-Eppendorf verbringe, ziehe sie sich schick an und schaffe eine angenehme Atmosphäre. Dabei dürfe gute Musik natürlich nicht fehlen und auch ein Glas Champagner gönne sie sich.

"Ich bin eine sinnliche Frau, diese Einstellung lebe und atme ich", sagte sie gegenüber der GALA. Getreu nach dem Motto "All by myself" genieße sie das Alleinesein in vollen Züge. So schnell wolle sich die Unternehmerin nicht wieder in eine Beziehung flüchten.

Komplett abgeschrieben habe sie das Thema Liebe allerdings nicht. "Ich bin eine Träumerin. Ich werde immer auf der Suche nach meinem perfekten Märchen sein" gab sie im Interview zu.