Sie halten Händchen: Ex von Sylvie Meis soll Pornostar daten!

Hamburg - Nach der Trennung von Sylvie Meis (45) heizt Niclas Castello (44) die Gerüchte um eine neue Beziehung weiter an!

Sylvie Meis (45) und Niclas Castello (44) gehen inzwischen getrennte Wege: Doch mit wem hält der Künstler nun Händchen? © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa, Screenshot/Instagram/niclas.castello (Bildmontage)

Jetzt teilte er sogar ein Bild, auf dem zu sehen war, wie er die Hand einer Frau hielt: Zwar war das Gesicht der Dame in der Instagram-Story nicht zu erkennen. Doch nicht nur das Faible für XXL-Fingernägel, auch die goldenen Ringe und ein Tattoo am rechten Daumen ähneln verdächtig den Händen der Porno-Darstellerin Janice Griffith (28). Mit ihr wurde Niclas Castello außerdem knutschend in Frankreich gesichtet.

Dabei hatte der Künstler schon vor einigen Tagen von sich reden gemacht, als er turtelnd mit einer anderen Frau in Saint-Tropez gesichtet wurde. Auf Paparazzi-Bildern war zu sehen, wie die beiden gut gelaunt im Wasser plantschten.

Dabei erinnerten die Schnappschüsse ganz an die Fotos, mit denen einst Sylvie Meis und Niclas Castello für Schlagzeilen gesorgt hatten.

Ob Niclas Castello aber sein Herz schon an eine der beiden Frauen verschenkt hat, kann nur vermutet werden.