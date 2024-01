Kurz nach Trennung: So lässt es Sylvie Meis als Single-Lady in Kitzbühel krachen

Hamburg/Kitzbühel - Von Liebeskummer keine Spur! Sylvie Meis (45) ist wieder Single und genießt ihren Girls-Trip nach Kitzbühel in vollen Zügen.

Mit der Schleife auf der linken Seite bestätigt Sylvie Meis (45) in Kitzbühel noch einmal ganz offiziell: Sie ist wieder Single. © Screenshot/Instagram/sylviemeis (Bildmontage)

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Beziehung zwischen Sylvie Meis und "ihrem" Millionär Wim Beelen (47) schon wieder der Vergangenheit angehört.

Dabei hatte Sylvie noch vor Kurzem im Barbara-Schöneberger-Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von ihrem neuen Leben an der Seite von Wim geschwärmt und betont, ein absoluter Beziehungsmensch zu sein. Nach ihrer Trennung von Niclas Castello (45) schien die Niederländerin wieder bis über beide Ohren verliebt zu sein. Doch nach Weihnachten zerplatzte der Traum dann: Noch dazu ging die Trennung von Wim aus, wie Sylvie Meis in einem Interview erklärte.

Doch von Traurigkeit findet sich in Sylvie Meis' Instagram-Story aktuell keine Spur: Für sie ging es am Wochenende mit Freunden nach Kitzbühel, wo sie natürlich standesgemäß im Fünf-Sterne-Hotel Stanglwirt eincheckte. Top gestylt im Luxus-Dirndl feierte sie bei einem Konzert der Band The Bosshoss mit, schickte Sänger Alec Völkel (51) zwei Flammen-Emojis und jubelte auch Stargast Oli P. (45) fröhlich zu.

"Du warst fantastisch Oli!!!!", kommentierte sie anschließend eine Story des Sängers und schickte ihm dazu ein rotes Herzchen.