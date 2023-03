Sylvie Meis kuschelt nach Ehe-Aus mit Hottie: "Ich liebe Dich"

Mit wem geht Sylvie Meis (44) hier auf Tuchfühlung? © Instagram/sylviemeis

Für viele Fans kam es völlig überraschend: Vor wenigen Wochen haben die Moderatorin und der Künstler Niclas Castello (44) das Aus ihrer rund zweijährigen Ehe bekannt gegeben.

Doch von Trennungsschmerz ist Sylvie nichts anzumerken - im Gegenteil! Sie jettet weiter durch die Gegend, war kürzlich erst im Urlaub in Mexiko und bei Sohn Damian in Dänemark.

Aber das ist nicht alles! Auf Instagram zeigt sich der Neu-Single nun außerdem Arm in Arm mit einem anderen Mann. Eng umschlungen posieren die beiden auf einer Party vor einem beleuchteten Herz.

Während sich die 44-Jährige in ein hautenges Cut-Out-Kleid geworfen hat und in die Kamera lächelt, schmiegt sich der Hottie in einem weißen Anzug an sie. Sein Gesicht verbirgt er hinter ihrem.

"Ich liebe Dich", schreibt Sylvie zu dem süßen Kuschel-Pic. Hat sie sich etwa einen neuen Lover geangelt?