Sylvie Meis zeigt sich komplett ungeschminkt und wird heftig beleidigt: "Bauerntrampel"

Sylvie Meis (44) zeigt sich komplett ohne Make-up. © Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Denn die schöne Niederländerin macht kein Geheimnis um ihren Traumbody und zeigt sich ihren rund 1,4 Millionen Followern auf Instagram nicht nur regelmäßig im Bikini am Strand, sondern präsentiert auch ihr Sixpack im Gym.

Ungestylt bekommen die Fans die Moderatorin hingegen nur selten zu sehen, doch hin und wieder macht sie eine Ausnahme - so wie jetzt.

Am Sonntag hat die 44-Jährige offenbar einen entspannten Tag zu Hause in ihrer Hamburger Penthouse-Wohnung verbracht. Auf Instagram teilte sie ein Selfie, auf dem sie, in einen roten Morgenmantel gehüllt, in die Kamera lächelt.

Eine Sache fällt dabei sofort auf: Sylvie trägt kein Make-up, sie ist komplett ungeschminkt. "Schöne Sonntage wie dieser sollten eine Pause-Taste haben!", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich genieße meinen freien Tag in vollen Zügen und ich hoffe, ihr könnt das auch. Ob auf dem Sofa, in der Badewanne oder im Bett, sammelt all eure Kräfte, um erfolgreich in eine neue Woche zu starten!"

Die meisten Follower sind begeistert vom natürlichen Look des Models.