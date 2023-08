Tanja Szewczenko verzweifelt an neuem Haushaltsgerät: "Habe sowas noch nicht erlebt"

Dubai - Als dreifache Mama ist Tanja Szewczenko (46) in Sachen Haushaltsführung eigentlich ein echter Profi - ihre neue Waschmaschine ließ die Auswanderin jüngst allerdings verzweifeln. Kurzerhand zog die Influencerin ihre Fans zurate.

In ihrer neuen Wahl-Heimat Dubai fühlen die Szewczenkos sich bislang pudelwohl. © Instagram/tanjaszewczenko (Screenshot)

Bei Tanja war am Donnerstag einiges los!

Die ehemalige Eiskunstläuferin wanderte bekanntlich vor wenigen Wochen mit Sack und Pack in die Arabischen Emiraten aus und nahm auch ihre rund 313.000 Instagram-Fans mit auf diese spannende Reise.

Seitdem die Familie in ihrer neuen Wahl-Heimat eingetroffen ist, gab es jedoch bereits die eine oder andere Hürde zu meistern - so auch am Donnerstag!

Mit verzweifelter Stimme hatte sich Tanja nämlich in ihrer Story bei ihren Anhängern gemeldet und die Kamera dabei auf ihre laufende Waschmaschine gerichtet, die sie erst vor kurzer Zeit in Dubai erworben hatte.

"Was um Gottes willen hab ich denn falsch gemacht?", fragte die 46-Jährige ihre Fans in hektischem Tonfall, während die Maschine buchstäblich überschäumte und immer mehr weiße Masse aus dem Waschmittelfach quoll.