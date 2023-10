Theresia Fischer teilt süßes Familienfoto: "Mein Traum hat sich erfüllt"

Hamburg - Emotionale Worte: Die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Theresia Fischer (31) hat sich am Montag mit einem süßen Post bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Ihre Eltern und sie hätten "schwierige Zeiten" hinter sich, so die Hamburgerin. "Über zwei Jahre hatten wir keinen Kontakt zueinander - und ich konnte den Beweggrund meiner Eltern anfänglich nicht verstehen, auch wenn es auf Gegenseitigkeit beruhte", ergänzte sie.

Die Blondine veröffentlichte auf ihrem Profil einen Schnappschuss, der sie mit Partner Stefan (56), ihrem Vater und ihrer Mutter zeigt - die Gesichter ihrer Eltern sind jeweils mit Smileys verdeckt, da die beiden nicht in der Öffentlichkeit stehen (wollen).

Das Model und der 56-Jährige sind seit rund einem Jahr ein Paar. Sie bezeichnet ihn als ihren "Herzensmenschen". © Instagram/theresiafischer

Wie viel ihr der neue Mann an ihrer Seite bedeutet, unterstrich Theresia auch in ihrem Post am heutigen Montag. Sie schrieb: "Stefan ist mein absoluter Herzensmensch - emphatisch, wohlwollend, respektvoll, intelligent, warmherzig und aufregend zugleich."

Die Turteltauben bereichern und ergänzen einander "Tag für Tag", betonte die 31-Jährige. Genau das hätten auch ihre Eltern "sofort erkannt" und das Paar "in ihr Herz geschlossen", so die Blondine abschließend.