 18.130

Influencerin fordert TV-Ende von Thomas Gottschalk

Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch fordert nach dem erneuten Fehltritt bei der Bambi-Verleihung das TV-Ende von Thomas Gottschalk.

Von Bastian Küsel

Bremen/Berlin - Nach seinem irritierenden Auftritt bei der Bambi-Verleihung steht Thomas Gottschalk (75) aktuell ordentlich in der Kritik. Auch Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Jana Heinisch (31) wetterte nun mit klaren Worten gegen die TV-Legende.

Thomas Gottschalk (75) legte bei der Bambi-Verleihung einen irritierenden Auftritt hin. Unter anderem sagte er merkwürdige Dinge über Musikstar Cher (79).
Thomas Gottschalk (75) legte bei der Bambi-Verleihung einen irritierenden Auftritt hin. Unter anderem sagte er merkwürdige Dinge über Musikstar Cher (79).  © Peter Kneffel/dpa

Vor allem ein Zitat des 75-Jährigen nahm sich die gebürtige Bremerin vor: Gottschalk hatte bei der Preisverleihung auf der Bühne über Musikstar Cher (79) gesagt, sie sei die einzige Frau, die er in seinem Leben ernst genommen habe.

"Dieser Satz (...) fühlt sich auch 48 Stunden später noch wie ein Zeitstempel aus einem Paralleluniversum an", erklärte die 31-Jährige in einem Post auf Instagram. Gottschalk sei schon lange nicht mehr "der spontane, charmante Showmaster", für den er sich halte.

Auch die anschließende Entschuldigung, in der der langjährige "Wetten, dass..?"-Moderator von einem "Blackout" sprach, bekam ihr Fett weg: "Um es klar zu benennen: Dieser Auftritt ist kein Blackout, kein Ausrutscher", so die Wahl-Berlinerin.

Nach Wiesn-Besuch: Gottschalk übt leise Kritik am Münchner Ordnungsamt
Thomas Gottschalk Nach Wiesn-Besuch: Gottschalk übt leise Kritik am Münchner Ordnungsamt

Stattdessen sei es "ein weiterer Moment in einer langen Reihe, in der Gottschalk zeigt, dass die gesellschaftliche Gegenwart für ihn ein unlesbares Betriebssystem geworden ist", verdeutlichte Heinisch.

Jana Heinisch wettert auf Instagram gegen Thomas Gottschalk

Model Jana Heinisch findet Thomas Gottschalk "bemitleidenswert"

Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch (31) forderte nach dem erneuten Fehltritt das TV-Ende von Gottschalk.
Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch (31) forderte nach dem erneuten Fehltritt das TV-Ende von Gottschalk.  © Imago/eventfoto54

Erneut habe der 75-Jährige mit einem Satz Frauen "zu Statistinnen seiner Lebensgeschichte" degradiert, urteilte die ehemalige GNTM-Kandidatin. Sie ergänzte: "Eine Entschuldigung ist erst eine Entschuldigung, wenn jemand versteht, was er falsch gemacht hat und sein Verhalten anpasst."

Für sie sei Gottschalk "bemitleidenswert", unterstrich das Model. "Nicht, weil er alt ist, sondern weil er in einer Welt lebt, die es nicht mehr gibt, und trotzdem glaubt, sie wartet auf ihn", nahm die Influencerin kein Blatt vor den Mund.

Irgendwann reiche eine Stellungnahme einfach nicht mehr, so Heinisch. "Es kann nicht sein, dass jemand jahrzehntelang frauenabwertende Sprüche ablässt, Strukturen stabilisiert, die andere kleinhalten, und am Ende ein Absatz im Spiegel reichen soll, um das Kapitel zu schließen", wetterte sie.

Bereit für die Rente: Thomas Gottschalk nun "älter als der Papst"
Thomas Gottschalk Bereit für die Rente: Thomas Gottschalk nun "älter als der Papst"

Für sie gebe es nur eine Möglichkeit: Gottschalk müsse von den TV-Bildschirmen und Bühnen verschwinden. Die 31-Jährige abschließend: "Geh nach Hause, Thommy. Und bitte bleib da auch."

Titelfoto: Fotomontage: IMAGO/eventfoto54, Peter Kneffel/dpa

Mehr zum Thema Thomas Gottschalk: