Influencerin fordert TV-Ende von Thomas Gottschalk
Bremen/Berlin - Nach seinem irritierenden Auftritt bei der Bambi-Verleihung steht Thomas Gottschalk (75) aktuell ordentlich in der Kritik. Auch Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Jana Heinisch (31) wetterte nun mit klaren Worten gegen die TV-Legende.
Vor allem ein Zitat des 75-Jährigen nahm sich die gebürtige Bremerin vor: Gottschalk hatte bei der Preisverleihung auf der Bühne über Musikstar Cher (79) gesagt, sie sei die einzige Frau, die er in seinem Leben ernst genommen habe.
"Dieser Satz (...) fühlt sich auch 48 Stunden später noch wie ein Zeitstempel aus einem Paralleluniversum an", erklärte die 31-Jährige in einem Post auf Instagram. Gottschalk sei schon lange nicht mehr "der spontane, charmante Showmaster", für den er sich halte.
Auch die anschließende Entschuldigung, in der der langjährige "Wetten, dass..?"-Moderator von einem "Blackout" sprach, bekam ihr Fett weg: "Um es klar zu benennen: Dieser Auftritt ist kein Blackout, kein Ausrutscher", so die Wahl-Berlinerin.
Stattdessen sei es "ein weiterer Moment in einer langen Reihe, in der Gottschalk zeigt, dass die gesellschaftliche Gegenwart für ihn ein unlesbares Betriebssystem geworden ist", verdeutlichte Heinisch.
Jana Heinisch wettert auf Instagram gegen Thomas Gottschalk
Model Jana Heinisch findet Thomas Gottschalk "bemitleidenswert"
Erneut habe der 75-Jährige mit einem Satz Frauen "zu Statistinnen seiner Lebensgeschichte" degradiert, urteilte die ehemalige GNTM-Kandidatin. Sie ergänzte: "Eine Entschuldigung ist erst eine Entschuldigung, wenn jemand versteht, was er falsch gemacht hat und sein Verhalten anpasst."
Für sie sei Gottschalk "bemitleidenswert", unterstrich das Model. "Nicht, weil er alt ist, sondern weil er in einer Welt lebt, die es nicht mehr gibt, und trotzdem glaubt, sie wartet auf ihn", nahm die Influencerin kein Blatt vor den Mund.
Irgendwann reiche eine Stellungnahme einfach nicht mehr, so Heinisch. "Es kann nicht sein, dass jemand jahrzehntelang frauenabwertende Sprüche ablässt, Strukturen stabilisiert, die andere kleinhalten, und am Ende ein Absatz im Spiegel reichen soll, um das Kapitel zu schließen", wetterte sie.
Für sie gebe es nur eine Möglichkeit: Gottschalk müsse von den TV-Bildschirmen und Bühnen verschwinden. Die 31-Jährige abschließend: "Geh nach Hause, Thommy. Und bitte bleib da auch."
Titelfoto: Fotomontage: IMAGO/eventfoto54, Peter Kneffel/dpa