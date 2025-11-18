Influencerin fordert TV-Ende von Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk (75) legte bei der Bambi-Verleihung einen irritierenden Auftritt hin. Unter anderem sagte er merkwürdige Dinge über Musikstar Cher (79). © Peter Kneffel/dpa

Vor allem ein Zitat des 75-Jährigen nahm sich die gebürtige Bremerin vor: Gottschalk hatte bei der Preisverleihung auf der Bühne über Musikstar Cher (79) gesagt, sie sei die einzige Frau, die er in seinem Leben ernst genommen habe.

"Dieser Satz (...) fühlt sich auch 48 Stunden später noch wie ein Zeitstempel aus einem Paralleluniversum an", erklärte die 31-Jährige in einem Post auf Instagram. Gottschalk sei schon lange nicht mehr "der spontane, charmante Showmaster", für den er sich halte.



Auch die anschließende Entschuldigung, in der der langjährige "Wetten, dass..?"-Moderator von einem "Blackout" sprach, bekam ihr Fett weg: "Um es klar zu benennen: Dieser Auftritt ist kein Blackout, kein Ausrutscher", so die Wahl-Berlinerin.

Stattdessen sei es "ein weiterer Moment in einer langen Reihe, in der Gottschalk zeigt, dass die gesellschaftliche Gegenwart für ihn ein unlesbares Betriebssystem geworden ist", verdeutlichte Heinisch.