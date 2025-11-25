"Das war's dann": Thomas Gottschalk kündigt Rückzug nach Bambi-Blamage an

Bei den Bambi-Awards 2025 blamierte sich Thomas Gottschalk vor dem gesamten Publikum. Jetzt kündigt er seinen endgültigen Rückzug aus dem Showbiz an.

Von Ute Wessels Passau - Bei einer Preisverleihung hielt Thomas Gottschalk (75) trotz verhöhnter Bambi-Rede eine Laudatio auf Star-Tenor Jonas Kaufmann (56). Von den Nachwehen seines verpatzten Auftritts in München ist er allerdings nur noch genervt.

Thomas Gottschalk (75) durfte nochmals eine Rede vor Publikum präsentieren. © Armin Weigel/dpa So hat der Moderator keine Lust mehr auf Fragen nach seinem Auftritt bei der Bambi-Gala. Er werde immer wieder danach gefragt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Passau. "Und es nervt mich inzwischen." Er habe keine Probleme mit Cher (79), und Cher habe keine Probleme mit ihm. "Das ist das Wichtigste." Und: Um ihn müsse man sich keine Sorgen machen. Bei der Bambi-Verleihung am 13. November hatte Gottschalk das goldene Reh Popstar Cher überreicht - und auf der Bühne inhaltlich den Faden verloren. Thomas Gottschalk Influencerin fordert TV-Ende von Thomas Gottschalk Später erklärte er, der Auftritt eines Cher-Doubles habe ihn durcheinandergebracht, dann habe er einen Blackout gehabt.

Beim Bambi blamierte sich Thomas Gottschalk vor Sängerin Cher (79). © Peter Kneffel/dpa

Eine letzte Show für Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk überreicht Jonas Kaufmann (56, l.) den "Menschen in Europa"-Award. © Armin Weigel/dpa "Ich bin 75 und verabschiede mich jetzt aus dem Geschäft", sagte er der dpa in Passau. Er habe noch eine große Samstagabendshow bei RTL, "und das war's dann". Andere Menschen hörten schon mit 67 auf, so Gottschalk. Ihm werde im Ruhestand aber sich nicht langweilig werden. Gottschalk trat als Laudator für Tenor Jonas Kaufmann auf. Der 56-Jährige bekam für sein künstlerisches Wirken sowie für sein soziales Engagement den "Menschen in Europa"-Award der "Passauer Neuen Presse" verliehen. Er sei ein großer Fan von Kaufmann, sagte Gottschalk. Seine Frau habe ihm gesagt: "Es geht hier nicht um dich, sondern um Jonas Kaufmann", berichtete er unter dem Gelächter des Publikums. Thomas Gottschalk "Fairen Teil abgeben": Thomas Gottschalk kritisiert Reiche und Steuerflüchtlinge "Ich neige dazu, wenn ich auf der Bühne stehe, diese für mich einzunehmen." Das kann als Anspielung auf die Bambi-Gala verstanden werden. Als dort Gottschalk auf der Bühne eine Anekdote erzählte, hatte ihm Laudator Hannes Jaenicke zugeraunt: "Es geht um Cher."

Thomas Gottschalk begeistert von Jonas Kaufmann