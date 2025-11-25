Letzte Primetime für Gottschalk: RTL erklärt, wie es weitergeht

Köln - RTL macht es offiziell: Am 6. Dezember wird Thomas Gottschalk (75) zum letzten Mal in der Primetime bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen sein. Der Sender verabschiedet die TV-Legende mit einer großen Live-Show.

Thomas Gottschalk (79, r.) war über Jahrzehnte eine echte Größe im TV-Geschäft, der mit Stars wie Michael Jackson (†50) auf der Bühne stand. (Archivbild) © Achim Scheidemann/dpa

Mit den Worten "Eine Legende verlässt die große Bühne!" kündigte der Kölner Privatsender auf Instagram die endgültige Show von Gottschalk an.

Dieser moderierte zusammen mit Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) seit 2018 das Unterhaltungs-Format. Das Konzept basiert darauf, dass alle drei spontan auf den Verlauf der Sendung oder teilnehmende Gäste reagieren müssen.

Ein Überraschungsfaktor dürfte auch für die letzte Show des Dreiergespanns geplant sein und das vermutlich größer als je zuvor. Denn Gottschalk war seit 1990 immer wieder ein fester Bestandteil von RTL.

Dass er nun endgültig die Kehrtwende vom Show-Business macht, liegt an etlichen Skandalen, die den früheren Top-Moderator immer wieder in Erklärungsnot brachten.

Erst Mitte November sorgte er mit seinem Auftritt bei der Bambi-Verleihung für Entsetzen und entgegnete auf Rückfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Es nervt mich inzwischen".