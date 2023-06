Thorsten Legat distanziert sich von Freunden und Familie: Jetzt erklärt er den Grund

Hückeswagen – Keine "Kasalla"-Ansprache, dafür aber ungewohnt nachdenkliche Worte hat jetzt Thorsten Legat (54) angestimmt. Dabei nannte er den Grund dafür, dass er grundsätzlich nur sehr wenige Menschen an sich heranlässt.

Thorsten Legat (54) gewährt Einblicke in sein Seelenleben. © Montage: Instagram/Screenshot/Thorsten Legat, Instagram/Thorsten Legat

Im Privatleben des Fußball-Trainers brodelt es gewaltig. Spätestens, seitdem sein Sohn Nico (25) seiner damaligen Freundin Sarah (24) bei "Temptation Island" fremdgegangen ist.

Erst kürzlich war Legat-Senior wegen einer widerwärtigen Hassnachricht an seine Ehefrau Alexandra ausgerastet. Nun zeigte sich der temperamentvolle Ex-Dschungelcamper hingegen von seiner grüblerischen Seite.

So beantwortete er eine Frage, die sich vermutlich viele seiner Fans gestellt haben. "Warum bin ICH so abweisend zu manchen?", schrieb der 54-Jährige in einer Instagram-Story und offenbarte: "Weil jeder, dem ich vertraut habe, mich verletzt hat."

Eine genauso traurige wie pauschale Aussage. Namen nannte Legat nämlich keine. Der Verdacht liegt jedoch nahe, dass er auch Nico zu den Menschen zählt, denen er einst Vertrauen geschenkt hat, bevor er verletzt wurde.