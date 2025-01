Peinliches Buchstabieren: Thorsten Legat blamiert sich!

Köln - Von sich selbst behauptet Thorsten "Kasalla" Legat (56), ein Macher zu sein. Der Ex-Fußballprofi spielt in Reality-Shows gern den Moralapostel, haut dort regelmäßig Sprichwörter durcheinander, sorgt damit eher für Spott als für Respekt. Jetzt ist er Kandidat der RTL-Show "Eltons 12". Und scheitert kläglich beim Buchstabieren deutscher Wörter.

Blamierte sich bei den einfachsten deutschen Wörtern: Thorsten Legat (56). © RTL

Zwölf Dschungelstars treten am morgigen Samstag ab 20.15 Uhr in einer stundenlangen Competition gegeneinander an. Darunter auch die amtierende Königin Lucy Diakovska (48) und Legat als Drittplatzierter von 2016.

Moderator Elton (53) bittet die Kontrahenten an seinen Tisch - und zum Buchstabieren. Los geht's mit "Aggression", das beide mit nur einem G schreiben. Während man der in Bulgarien geborenen "No Angels"-Sängerin den ein oder anderen Fehler verzeiht, sollte das Ding für Legat eigentlich ein Heimspiel sein.

Doch auch "Reperatur" wird so nicht geschrieben. Auch in "Konkurenz" fehlt ein Buchstabe. Legat nimmt es anfangs mit Humor, habe aufgrund seiner fehlenden Brille ("Ich hab drei Drioptrien") Probleme, die ziemlich großen Buchstaben zu erkennen. Ehefrau Alexandra (58) hilft mit einer Sehhilfe aus. Doch die ändert nichts.

"Ey, du spielst gegen eine Ausländerin, das packst du. Ich hab Deutsch nicht mal in der Schule gehabt", muntert die Sängerin ihn auf. Vergeblich.