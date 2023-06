Nächster Verlag distanziert sich von Till Lindemann: Bildband mit Joey Kelly auf Eis

Das Verlagshaus GeraNova Bruckmann hat die Veröffentlichung von Till Lindemanns (60) neuem National-Geographic-Bildband mit Joey Kelly vorerst zurückgestellt. © Tobias SCHWARZ / AFP

Wie das "Börsenblatt" berichtet, hat das in München beheimatete Verlagshaus GeraNova Bruckmann die Veröffentlichung des geplanten Bildbands "Der Rhein - Tiefe Wasser sind nicht still" zurückgestellt.

Man wolle sich von Verlagsseite zwar nicht an jedweden Vorverurteilungen beteiligen, habe "aber hohen Respekt vor den Frauen, die den Mut gefunden haben, ihre Sicht der Dinge zu schildern und öffentlich zu machen", teilte der Verleger Clemens Schüssler (55) mit.

"Der Rhein" sollte eigentlich im kommenden Herbst scheinen und ist beispielsweise bei Amazon bereits für den 27. Oktober 2023 zu einem Preis von 118 Euro gelistet.

Dabei handelt es sich um den mittlerweile dritten gemeinsamen National-Geographic-Bildband von Lindemann und Joey Kelly (50). So weit die beiden Künstler musikalisch auch voneinander entfernt sein mögen, verbindet sie nämlich die gemeinsame Liebe zur Natur.

Bereits 2017 erschien das Buch "Yukon - Mein gehasster Freund", für das die beiden in einem Kanu durch Alaska fuhren, gefolgt vom 2021 veröffentlichten "Amazonas - Reise zum Rio Javari". Auch für diesen Bildband waren die zwei in einem Kanu auf dem Strom in Südamerika unterwegs.