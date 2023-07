Todes-Schock um deutschen Fitness-Star Joesthetics (†30): Hätte Drama verhindert werden können?

Mit nur 30 Jahren muss die Fitness-Szene von Influencer-Star Johannes Lindner aka Joesthetics Abschied nehmen. Jetzt wurden neue Details zu seinem Tod bekannt.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Thailand - Auch einen Tag nach der schockierenden Nachricht über das viel zu frühe Ableben des deutschen Fitness-Stars Johannes "Jo" Lindner (†30), den meisten seiner Fans eher bekannt als "Joesthetics", ist die Trauer noch immens. Neue Details zu seinem Ableben werfen weitere Fragen auf.

Nicha, Freundin des verstorbenen Fitness-Influencers Johannes "Jo" Lindner (†30), auch bekannt als "Joesthetics", bestätigte am Samstag den Tod ihres geliebten Partners. © Instagram/immapeaches Die Nachricht verbreitete sich am gestrigen Samstag bereits kurz nach der Verkündung durch Bodybuilding-Kollege und Freund Noel Deyzel (38) wie ein Lauffeuer: Der wohl erfolgreichste deutsche Influencer im Fitnessbereich neben Pamela Reif (26) war plötzlich und unerwartet gestorben. Spätestens als auch die langjährige Partnerin des gebürtigen Bayern, Nicha (Instagram: "Immapeaches"), das Ableben ihres geliebten Freundes bestätigte, brach für Millionen von Fitness-Fanatikern auf der ganzen Welt eben selbige zusammen. Schnell wurde bekannt, dass "Joesthetics" an den Folgen eines Aneurysmas infolge eines Blutgerinnsels - womöglich in der Halsschlagader - verstorben sei. Wie "VigorousSteve", ein enger Freund Lindners, in einem kurz nach dem tragischen Vorfall entstandenen Video erklärte, warte man jedoch noch auf die offiziellen Ergebnisse der Autopsie. Promis & Stars Nena begeistert im Stadtpark: "Tut die Handys weg, ich will mit Euch singen!" Im Verlauf des Samstagabends (deutscher Zeit Anm.d.Red.) veröffentlichten Nicha wie auch Steve zudem noch weitere Informationen, die eine alles entscheidende Frage aufwarfen. Hätte der Tod des jungen Mannes, der rund 8,5 Millionen Menschen allein auf Instagram motivierte, verhindert werden können?

"Joesthetics" Freundin Nicha bittet von Spekulationen um Todesursache ihres Partners abzusehen

Hätte "Joesthetics" Tod verhindert werden können?

Auf Instagram, respektive YouTube, teilten beide Influencer mit, dass ihr verstorbener Wegbegleiter nicht nur seit mehreren Tagen an merkwürdigen Nackenschmerzen gelitten habe. Zudem hatte auf Bitte des 30-Jährigen hin auch Nicha eine auffällige Ausbuchtung an seinem Nacken gespürt. Darüber hinaus erklärten sie, dass auch Jos Tante vor vier Jahren bereits an einem Aneurysma im selben Bereich gestorben war. Auch wenn immer wieder in seinen Storys zu sehen war, dass er viel Wert darauf legte, seinen gesundheitlichen Zustand regelmäßig zu checken, hätten spezielle Untersuchungen und Scans auf Aneurysmen unter Umständen das schlimmste verhindern können. Von einer Sache bat Nicha vor allem kritische Stimmen nach "Joesthetics" tragischem Tod, den sie selbst wie viele andere auch tags danach noch immer nicht realisieren konnte, aber dringlich abzusehen.

Johannes "Jo" Lindner spielte in einer Liga mit Pamela Reif, in Deutschland kannten ihn nur wenige

Wenige Jahre vor "Joesthetics" Tod: Auch seine Tante starb an Aneurysma