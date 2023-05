Tom Cruise war gestern! Datet Shakira etwa Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton?

Miami - Das Dating-Karussell der Stars steht niemals still! Nachdem im Rahmen des Rennwochenendes der Formel 1 in Miami die Gerüchteküche brodelte, dass Pop-Sängerin Shakira (46) mit Action-Filmstar Tom Cruise (60) anbandeln könnte, steht nun ein neuer Name als ihr Date im Raum - und er ist auch kein Unbekannter!

In Anspielung an die angedeutete Romanze zwischen Fernando Alonso (41) und Taylor Swift (33) kommentierte eine Twitter-Userin die Fotos von Shakira und Hamilton mit "Vergesst Fernando Alonso und Taylor Swift. Hier sind Lewis Hamilton und Shakira."

Auf Twitter kursiert ein Video, das den Mercedes-Piloten und die Kolumbianerin beim gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant in Miami zeigt.

Lewis Hamilton (38) konnte sich den Frust über sein schlechtes Rennwochenende offenbar mit zwei Dates mit Shakira (46) versüßen. © ANGELA WEISS / AFP

So oder so, die Sport- und Musikszene hätte in jedem Fall ein neues Traumpaar! Denn während Taylor Swift nach ihrer Trennung von Langzeitfreund Joe Alwyn (32) offenbar zu "The 1975"-Frontmann Matty Healy (34) weitergezogen ist, verdichten sich die Zeichen auf eine Romanze zwischen Shakira und Lewis Hamilton.

Oder ist am Ende alles ganz anders und Shakira liebt weiter heimlich ihren Mystery Man, für den sie gerüchteweise in die USA zog?

Was für ein Liebes-Wirrwarr bei den Stars! Wer soll denn da noch durchblicken?

Fest steht jedoch: Nach der schmutzigen Trennung von Ex-Partner Gerard Piqué (36), der sie offenbar monatelang mit einer 23-Jährigen betrog, scheint Shakira wieder gut gelaunt durchs Leben gehen zu können - egal, ob mit neuem Partner oder ohne!