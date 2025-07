Unfähig für DSDS-Job? So deutlich reagiert Malle-Star Isi Glück auf die heftige Kritik!

Köln/Mallorca (Spanien) - Isi Glück ist die einzige Frau in der neuen " DSDS "-Jury. Nicht wenige zweifeln jedoch an ihrer Kompetenz. Für ihre Kritiker hat die 34-Jährige jetzt ein paar deutliche Worte parat!

Alles in Kürze

Seit der offiziellen Verkündung kursiere in den sozialen Netzwerken aber immer wieder die Frage, wie denn jemand, der selbst nicht richtig gut singen könne, denn bitteschön kompetent beurteilen soll, wie andere Leute singen?

Kommentare wie "Isi in der Jury? Sucht ihr einen Sänger für den Ballermann? Und was hat Isi mit Gesang zu tun?" finden sich zuhauf unter einem entsprechenden RTL -Post zur Neuauflage des kriselnden Casting-Formats.

Bushido (46) will in der neuen Staffel der RTL-Castingshow die Rap-Fahne hochhalten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zudem habe sie viel Erfahrung auf kleinen und großen Bühnen sammeln können, weshalb sie durchaus in der Lage sei, den Kandidaten etwas von ihrem Wissen mit auf den Weg zu geben. Auch den Umgang mit dem Publikum beherrsche sie.

Ihre Daseinsberechtigung in der "DSDS"-Jury neben Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und Rapper Bushido (46) begründete Isi abschließend so: "Ich habe ein gutes Auge, ich habe Gespür für Potenzial und ich habe eine unglaublich gute Menschenkenntnis."

Grundsätzlich freue sie sich, dass Party-Schlager in den vergangenen Jahren immer kommerzieller geworden ist. Früher sei das Genre "peinlich und so ein Nischenprodukt" gewesen. Jetzt hofft sie auf talentierte Nachwuchskünstler in diesem Bereich.

Und eins ist mal klar: Isi steht nicht für halbe Sachen. Deshalb hat sich die Ballermann-Sängerin für ihren Jury-Job auch ein ambitioniertes Ziel gesteckt: Sie möchte nicht viel weniger als "den geilsten Superstar aller Zeiten" finden.