Ungeschminkt im Schlabberlook: Model Angelina Kirsch teilt privates Foto!

Neumünster - Auffälliges Make-up, elegante Kleider und perfekt geföhnte Haare: Als Model und Moderatorin ist Angelina Kirsch (35) fast immer top gestylt. Umso mehr genießt sie die Tage, an denen sie die Schminke auch mal weglassen kann!

Die Fans sind derselben Meinung. "Extrem-Couching ... sehr gut" oder "Couch-Tage sind die besten Sonntage", stimmen sie Angelina in den Kommentaren zu. Eine Nutzerin schwärmt: "Solche Sonntage liebe ich. Du siehst auch im Schlabberlook toll aus."

In einem beigefarbenen Sweatshirt und einer gelben Jogginghose liegt Angelina zu Hause auf dem Sofa. Ihre offenen Haare sind verwuschelt, außerdem ist sie völlig ungeschminkt. Auf der Nase trägt die Blondine eine große Brille. Dazu streckt sie frech die Zunge in die Kamera.

Das stellt die 35-Jährige nun auf Instagram unter Beweis. Dort hat sie am gestrigen Sonntag einen Schnappschuss mit ihren fast 200.000 Followern geteilt, auf dem sie sich ganz natürlich zeigt.

Normalerweise ist die 35-Jährige immer top gestylt. © Georg Wendt/dpa

Auf ihrem Profil verkörpert die norddeutsche Schönheit die Einstellung von "Body Positivity" und ermuntert ihre Follower stets dazu, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, wie er ist.

Dabei geht sie stets als positives Beispiel voran, teilt regelmäßig Bilder in sexy Dessous oder setzt ihre heißen Kurven im Bikini am Pool in Szene.

Nun hat Angelina gezeigt, dass auch Natürlichkeit eine Rolle bei der Selbstakzeptanz spielt.