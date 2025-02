Uwe Herrmann gibt das Zepter ab: Sohn Philipp übernimmt Brautberatung

"Ich will sie heute in den Arm nehmen und ein bisschen wie ihr Papa sein - ohne, dass ich ihr Papa bin", zeigt sich Uwe Herrmann (62) emotional berührt.

Und das ist auch bitter nötig, hat die Braut doch gleich zu Beginn bei "Zwischen Tüll und Tränen" eine traurige Geschichte mitgebracht. Sarah hat vor mehr als drei Jahren ihren Vater verloren. Besonders tragisch: Ausgerechnet sie fand ihn leblos in seiner Wohnung.

Sarah entscheidet sich für Kleid Nummer 1. © Screenshot/RTL+

In die Auswahl schaffen es drei Kleider. Philipp startet mit dem Modell, das als einziges einen Beinschlitz hat. Sarah gefällt vor allem der Glitzer.

"Weißt du, was dieses Glitzer bedeutet? Das sind die Sterne, die in den Himmel hineingehen", fantasiert Uwe und bringt seine Kundin direkt zum Weinen. "Meinen Papa fühle ich ganz doll gerade. Er ist gerade hier", schluchzt die Rettungssanitäterin in Ausbildung.

So gut wie Kleid Nummer 1 kommen die anderen beiden Roben nicht an. Während das eine zu schlicht ist, entspricht das andere nicht Sarahs Vorstellung.

Als die Rothaarige schließlich noch einmal in ihr Favoriten-Dress schlüpft, fällt der Groschen: Es ist ihr Kleid! Papa Bodo wäre sicherlich stolz auf seine Tochter.

Eine neue Folge "Zwischen Tüll und Tränen" läuft am heutigen Donnerstag um 17 Uhr bei VOX oder schon jetzt bei RTL+.