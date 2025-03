Uwe Herrmann unter Druck: "Werde ich geköpft oder nicht?"

Dresden - Selina (25) sucht ihr Traumkleid im Weißen Gewölbe. Doch die Blondine geht auf Nummer sicher und hat noch einen Termin in einem anderen Brautmodengeschäft vereinbart. Das schmeckt Uwe Herrmann (62) natürlich gar nicht!

Uwe Herrmann (62) findet es gar nicht gut, dass seine Braut noch einen Termin in einem anderen Laden hat. © Screenshot/RTL+

"Das setzt mich ganz schön unter Druck!", ist der Dresdner schon am Anfang des Gesprächs gestresst. Dass seine Kundin bereits ein Auge auf verschiedene Kleider des anderen Ladens geworfen hat, macht es nicht unbedingt besser.

Zudem gibt es noch ein weiteres Problem: Selina träumt von klein auf von einer Prinzessin und liebäugelt aber gleichzeitig mit figurbetonten Fit-and-Flare-Kleidern. Wenn Uwe seine Braut jetzt nicht überzeugen kann, wird sie zur Konkurrenz gehen. Der sonst so entspannte Brautmodenpapst zittert und spricht sogar von "Hinrichtung": "Werde ich heute geköpft oder nicht? Das ist hier die Frage!"

Die Berlinerin hatte sich bereits im Voraus in ein enges Kleid aus Uwes Sortiment verliebt, doch das ist schon vor einigen Tagen verkauft worden. Eine völlig neue Auswahl muss also her. Selina wünscht sich Blätterspitze und einen beigen Unterton.

Ob sie sich am Ende für ihren Kindheitstraum entscheiden wird oder doch das komplette Gegenteil nimmt, wird sich zeigen.