Aufregung um Verona Pooth: Fans fühlen sich von TV-Star dreist hintergangen!

"It's My Birthday", schrieb die Zweifach-Mama anlässlich ihres 55. Geburtstags zu dem heißen Foto, das sie im schwarzen Badeanzug mit Cut-outs an einem Fenster posierend im Dubai-Urlaub zeigt.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) noch immer top in Form. Verona geizt nicht mit ihren Reizen. Ein tiefer Ausschnitt und ein verführerischer Blick stehen bei ihr an der Tagesordnung. So auch jetzt.

Immer wieder setzt sich die 55-jährige Werbeikone für ihre Fans gekonnt in Szene. © Instagram/verona.pooth (Screenshots, Bildmontage)

Eine zweite Nutzerin schlug in dieselbe Kerbe: "Warum macht man das? Warum steht man nicht zum Alter und suggeriert der Jugend so etwas?" Oder: "Sorry, aber da ist wirklich zu viel Photoshop am Oberschenkel und Popo-Bereich."

In der Tat kommt der knackige Allerwerteste der früheren "Peep"-Moderatorin etwas unnatürlich zurechtgebastelt und an den Kanten verdächtig grobkörnig daher - ebenso, als wäre an diesen Stellen digital nachgeholfen worden.

Doch ein Großteil der rund 633.000 Fans des TV-Stars schien auf derlei Details zu pfeifen. Ihnen gefiel der freizügige Schnappschuss. "Heißer wird es heute nicht mehr", kommentierte eine Person.

Andere schrieben "Wow", "Schönste Lady" oder einfach nur "Traumfrau" unter den Beitrag und drückten damit ihre Bewunderung für ihr Sex-Symbol aus. Viel mehr werden sie von Verona aber wohl auch in Zukunft nicht zu sehen bekommen.