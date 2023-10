Noch nie gesehen: Verona Pooth teilt zuckersüße Bilder ihrer Kinder

Düsseldorf - Seit 2004 ist Verona Pooth (55) mit dem Unternehmer Franjo Pooth (54) verheiratet. Zusammen bekam das Paar die beiden Kinder San Diego (20) und Rocco Ernesto (12). Nun hat die Werbe-Ikone Bilder aus früheren Tagen geteilt, die so noch niemand gesehen hat.

Franjo (54) und Verona Pooth (55) sind mittlerweile seit 19 Jahren verheiratet. © Screenshot/Instagram/verona.pooth

Erst kürzlich feierten Verona und Franjo ihren 19. Hochzeitstag. Dafür hatten sie keine Kosten gescheut und zelebrierten das Ehe-Jubiläum in einem romantischen Liebesurlaub auf den Malediven.

Nicht mit dabei waren ihre beiden Kinder, denn einmal im Jahr gönnen sich die 55-Jährige und ihr Liebster eine Pärchen-Reise ganz ohne die beiden Teenager.

Dafür zeigte die gebürtige Bolivianerin ihren rund 633.000 Followern bei Instagram nun ein Foto ihres jüngsten Sprösslings. Dabei hält der heute Zwölfjährige ein Spielzeug-Gewehr in der Hand. "Habe ich gerade in meinem Fotoarchiv entdeckt. Roccolito so wie man ihn kennt. Ich glaube, da war er Vier", ließ die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (69) wissen.

Das Bild von Rocco Ernesto war jedoch nicht das einzige, welches Verona in ihrer Story veröffentlichte.