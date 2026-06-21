Tränengeständnis lässt Aufhorchen: Was ist bei TV-Ikone Verona Pooth los?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Verona Pooth und ihre Familie haben Deutschland kürzlich endgültig den Rücken gekehrt. Jetzt sorgt die 58-Jährige mit einer Tränenbeichte für Aufsehen.
Um näher bei ihrem Sohn Rocco sein zu können, war die Werbeikone vor einigen Monaten nach Dubai ausgewandert. Der 15-Jährige besucht in dem Wüstenemirat eine internationale Schule. Kürzlich folgte dann auch noch Ehemann Franjo (56).
Zuvor hatten die Pooths ihre Luxusvilla in Meerbusch bei Düsseldorf verkauft. Das Kapitel Deutschland ist damit offiziell beendet, abgesehen von Veronas TV-Jobs. Leicht fiel ihr der Schritt offenbar nicht. Auf Instagram zeigte sich die Zweifach-Mama ungewohnt emotional.
"Natürlich war ich richtig, richtig traurig. Das war schon eine Herzensgeschichte, und natürlich sind mir die Tränen runtergelaufen", so die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (72) jetzt in Bezug auf den Abschied von ihrem geliebten Zuhause.
Sie habe in diesem Moment "ein Stück von meinem Herzen verloren", wie Verona weiter offenbarte. Ergänzend fügte die gebürtige Bolivianerin dann noch hinzu: "Ich glaube aber, wir alle! Auch Franjo ist es wahnsinnig schwergefallen und auch den Kindern."
Verona Pooth genießt Sicherheit und Anonymität in Dubai
Anschließend gewährte sie noch einen tieferen Einblick in ihre Gefühlslage. "Der letzte Tag in Meerbusch letzte Woche, boah, da war ich echt so … saß auf meiner Treppe und da liefen mir ganz schön die Tränen runter …", gestand die deutsche Fernsehlegende.
Auch Franjo sei der Abschied extrem schwergefallen. Ihren Jungs machte die Abnabelung von ihrem Elternhaus hingegen weit weniger aus. Der Vorteil: Beide leben schon länger nicht mehr dort. Diego (22) studiert seit einiger Zeit in Berlin.
Sein kleiner Bruder lebt bereits seit dem vergangenen Sommer fest in Dubai, besucht dort eine internationale Privatschule. Wie Verona gegenüber ihrer Community weiter erklärte, habe sich der 15-Jährige vor Ort bereits gut eingelebt und auch schon viele Freunde gefunden.
Trotz des Tränenmeeres freut sich Verona, jetzt in der Wüstenmetropole zu leben. Sie betonte: "Die Sicherheit ist enorm hoch, die Stadt ist ein Dienstleistungsparadies. Der Service verdient eine Eins mit Sternchen. Außerdem genieße ich hier die Anonymität, darüber bin ich auch ganz froh."
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa