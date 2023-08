Von der Aldi-Kasse zur Influencerin: Elaine Victoria will Vergangenheit hinter sich lassen

Vor einer Woche dann zeigte sie sich plötzlich mit einem komplett neuen Look : Die blonde Mähne ließ sie sich zu einem dunklen Braunton umfärben und entsprechende Extensions einsetzen. Doch was steckt hinter der krassen Typveränderung?

Viele kennen Elaine Victoria noch aus ihrer Zeit als Aldi-Kassiererin. In blauer Uniform und mit wasserstoffblonden Haaren tanzte sie sich mit einem Video von der Supermarkt-Kasse zum viralen TikTok-Hit und in die Herzen ihrer Fans.

Als Aldi-Kassiererin begeisterte Elaine Victoria (20) Millionen User im Netz. © Screenshot TikTok/elaine.victoria (Bildmontage)

Am liebsten wolle sie endgültig mit ihrer Vergangenheit abschließen, so Elaine Victoria weiter, die im Netz zuletzt den Titel "Deutschlands schönste Kassiererin" trug.

Ihr Leben sei ruhiger geworden. Sie sei nun nicht mehr so viel auf Partys und stattdessen viel zu Hause, habe zwei Katzen und mehr Verantwortung übernommen, erklärte sie in dem Interview.

Doch an einem will sie trotz all der Veränderung natürlich auch weiterhin festhalten: an ihrem Mann und TikTok-Star Jamal Edin El-Bahri alias JamooTV (25).

Er ist nicht nur seit etwas mehr als einem Jahr an ihrer Seite, sondern auch Fan ihres neuen Looks: "Viel besser Schatz, egal wer was sagt!", kommentierte Jamal unter einem Foto auf ihrem Instagram-Account.