Von der Herbertstraße bis in den SM-Keller: "B:REAL"-Stars auf Kultkieztour

Teile des aktuellen Casts begaben sich im Rahmen eines "B:REAL"-Drehs auf eine "Kultkieztour" in Hamburg. © RTLZWEI/Magdalena Possert

Bekannt ist das RTLZWEI-Format vor allem durch seine intimen Einblicke in das Leben der Berliner Reality-Stars.

Ob Party, Tränen, Alltag oder Haushalt - die Kamera ist eigentlich immer mit dabei und verfolgt fast zu jeder Zeit sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten des "realen" Lebens abseits des roten Teppichs.

So auch in der Hansestadt, als - es lässt sich schon fast als "B:REAL-Klassenfahrt" bezeichnen - einige der Kandidaten die legendäre "Kultkieztour" von Olivia Jones (54) mitmachten und bei 0 Grad fast zwei Stunden lang über den Kiez marschierten, bevor es mit dem bunten Abendprogramm in der "Olivia Jones Bar" inklusive einer musikalischen Premiere weiterging.

Reality-Queen Kader Loth (50) stand persönlich auf der glitzernden Bühne, um ihren neuen Song "Diva" zum Besten zu geben, mit dem sie 2024 für Deutschland beim ESC in Malmö antreten will. Das Bar-Publikum jedenfalls tobte und auch Kader ist überzeugt: "Für Deutschland wäre das im Vergleich zu den letzten Jahren eine Bereicherung. Auf jeden Fall würde ich nicht den letzten Platz machen, so viel kann ich versprechen. So schlecht würde ich nicht abschneiden, wenn ich mitmache. Für mich gibts keine Konkurrenz."



Doch wird sie auch die Jury beim Vorentscheid im Januar, für den sie sich nach eigenen Angaben bereits angemeldet hat, überzeugen?