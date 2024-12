Was läuft da zwischen Lukas Baltruschat und Sandra Sicora?

In einem Q&A wollte es ein Fan noch mal ganz genau von Lukas wissen: "Was ist zwischen dir und Sandra?", fragte er konkret nach.

Besonders pikant: Ausgerechnet Sandra soll Chiara Fröhlich (26, " Prominent getrennt ") nach ihrer dramatischen Trennung von Lukas zur Seite gestanden haben. Ob sie nun ihrer Freundin in den Rücken gefallen ist?

Bekannt ist bereits: Im kommenden Jahr werden die beiden als Teilnehmende der Amazon Prime Show " The 50 " zu sehen sein, in der sie jeweils um 50.000 Euro für ihre Follower spielen. Die Dreharbeiten dazu fanden bereits vor Monaten statt, und Fans vermuten, dass sich Lukas und Sandra währenddessen näher gekommen sein könnten.

Jenny Elvers (52) und Yasin Mohamed (33) kamen sich in der ersten Staffel von "The 50" näher. © Amazon Prime Video

Damit scheint also schon mal ausgeschlossen, dass sich Lukas und Sandra bei "The 50" näher kommen und damit die Knutsch-Nachfolge von Jenny Elvers (52) und Yasin Mohamed (33) antreten.



Doch spannend dürfte es trotzdem werden: Denn Jenny Elvers, die auch in der zweiten Staffel wieder teilnehmen wird, hatte vor wenigen Wochen bereits angekündigt, dass die Emotionen in der Spielshow überkochen sollen: "Das war von allem zu viel", sagte sie in ihrem Podcast "Wanderzirkus".

Wann genau die zweite Runde von "The 50" beim Streaming-Dienst starten wird, ist noch nicht bekannt. Doch vermutlich wird es im Frühjahr 2025 so weit sein. Die erste Staffel war im März 2024 angelaufen.