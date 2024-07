Chiara über Ex Lukas bei "Are You The One?": "Weiß schon, wie der Bums ausgeht"

Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (29) gehen inzwischen getrennte Wege. © Screenshot/Instagram/chiarafroehlich, RTL (Bildmontage)

Lukas ist aktuell in der vierten Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" (AYTO) zu sehen, wo er schon in den ersten zwei Folgen nichts anbrennen lässt. Aber was sagt Chiara zu den Bildern aus der Show?

Das wollten jetzt zumindest ihre Follower und Followerinnen bei Instagram wissen: "Kannst du bitte auf AYTO reagieren?", bat sie ein Fan in einem Q&A. "Die Antwort ist 'Nein'", erklärte Chiara zwar zunächst, ließ es sich dann aber doch nicht nehmen, noch ein paar Worte über ihren Ex zu verlieren.

Zwar sehe sie sich die Datingshow nicht an, bekomme aber natürlich über Umwege so einiges mit. "Weil ich Sachen zugeschickt bekomme, in Storys markiert werde, in Kommentaren ...", so Chiara.

Und zudem scheint der 26-Jährigen auch schon einiges an Insider-Wissen zugetragen worden zu sein ...