Wird diese Reise ihre Ehe retten? Detlef Soost fliegt mit Frau Kate beruflich ins Ausland

Damit kehrt er seiner Heimat Berlin für einige Zeit den Rücken - aber nicht alleine! Seine Frau Kate und die gemeinsame Tochter Ayana (15) werden mit an Board sein, wie der Tänzer gegenüber der Zeitung verriet. Er wolle vor Ort weiter an seiner Familie arbeiten. "Ich freue mich sehr auf diese Zeit", so der Tänzer.

Wird die kommende Reise ihre Ehe retten? © Screenshot Instagram: katehallofficial

In einem Interview mit dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen" offenbarte das Paar vor einigen Wochen, dass sie schon einige Ehekrisen durchlebt hatten.

"Last but not least, ist der Kern immer da gewesen. Die Liebe. Wenn du die Liebe hast und in die Kommunikation gehen kannst, dann sind die anderen Dinge auch möglich", erklärte der Fitnesstrainer damals.

Detlef und Kate lernten sich 2009 hinter den Kulissen der TV-Show "Popstars" kennen und lieben. 2011 folgte die Hochzeit.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Bindung der beiden stark genug ist und die Reise wieder alles gut machen wird.