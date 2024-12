Fotos aufgetaucht! Liebes-Comeback bei Yeliz Koc und Jannik Kontalis?

Jannik Kontalis (28) tauchte überraschend wieder in Yeliz Koc' (31) Instagram-Story auf. © Screenshot/Instagram/yelizkoc (Bildmontage)

Denn die einstige "Make Love, Fake Love"-Single-Lady wurde jetzt in Südafrika Seite an Seite mit ihrem Ex Jannik Kontalis (28) gesichtet.

Dass die beiden zusammen Zeit im Ausland verbringen, ist zunächst wenig überraschend: Denn es ist bereits bekannt, dass Yeliz und Jannik gemeinsam in der Show "Prominent getrennt" zu sehen sein werden.

Doch auf Fotos, die nun Promiflash vorliegen, sieht es so aus, als hätten sie sich während der Dreharbeiten nicht nur ausgesprochen, sondern seien sich dabei auch wieder nähergekommen.

Yeliz veröffentlichte am Wochenende selbst eine Story, in der Jannik auf einmal beim gemeinsamen Lunch in ihre Handy-Kamera lächelt. Auf den Fotos, die heimlich von den beiden gemacht wurden, ist aber auch noch zu sehen, wie Yeliz und Jannik nicht nur gemeinsam zu Mittag essen, sondern augenscheinlich auch Händchen haltend durch die Straßen laufen.

Außerdem postete Yeliz am Montag vielsagende Zeilen in ihrer Story: "Dieses Jahr sollte heißen: Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie passieren können." Klingt doch verdächtig nach einem Liebes-Comeback!