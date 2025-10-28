Liebes-Comeback mit Jimi Blue? Yeliz Koc macht klare Ansage

Hannover - Erst Rosenkrieg in der Öffentlichkeit und nun die Versöhnung? Das Verhältnis zwischen Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) war in den letzten Jahren ein reinstes Auf und Ab.

Yeliz Koc (31) verrät auf Instagram, ob sie mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) wieder in einer Beziehung ist. © Instagram/yelizkoc

Zahlreichen Instagram-Beiträgen nach zu urteilen, verbringt der ehemalige "Wilde Kerle"-Star aktuell allerdings viel Zeit bei Yeliz und der gemeinsamen Tochter Snow (4). Erst vor Kurzem teilte die 31-Jährige einen süßen Familienschnappschuss zu dritt.

Ist das Familienglück also wieder hergestellt? In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von Yeliz wissen: "Hand aufs Herz - bist du wieder mit Jimi zusammen?" Doch die 31-Jährige hat darauf eine ganz klare Antwort: "Nein." Weiter begründet die Reality-Queen ihr Beziehungsverhältnis allerdings nicht.

Doch die Fans lassen nicht locker. So möchte ein anderer Follower wissen, wo Jimi schlafe, wenn er aktuell so viel Zeit bei Yeliz verbringt. "Auf dem Sofa schläft er", stellt die junge Mutter klar. Generell zeigt sich die Community sehr interessiert am Familienleben der beiden Reality-Stars.

Wem Snow ähnlicher sieht? "Ich finde, keinem von uns. Viele sagen wie Jimi, manche sagen wie ich. Bin auf später gespannt", beichtet die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin. Während Yeliz ihre Tochter nicht in der Öffentlichkeit zeigt, ist die 31-Jährige selbst umso präsenter vor der Kamera.

So ist sie ab dem 13. November bei "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen. Auch gemeinsam mit Jimi erscheint noch 2025 ein eigenes Reality-Doku-Format. TV-Erfahrung hat die 31-Jährige damit bereits reichlich - ein Lieblingsformat hat sie allerdings nicht.