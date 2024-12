Verdächtiger Spoiler von Yeliz Koc? "Da wird noch einiges auf euch zukommen"

Hannover - Nach ihrer Südafrika-Reise meldete sich Yeliz Koc (31) am heutigen Mittwoch persönlich bei ihren Fans zu Wort. Mit im Gepäck: verdächtige Aussagen über Veränderungen in ihrem Leben.

In ihrer Story gab die 31-Jährige allerdings nicht viel preis, außer: "Dieses Jahr war sehr, sehr schön, aber gleichzeitig eines der schlimmsten Jahre für mich."

Yeliz Koc und Jannik Kontalis (28) pflegten eine sehr komplizierte On-off-Beziehung. Kommt es zu einem Liebes-Comeback? © Screenshots/Instagram/_yelizkoc_

Trotzdem sind sich viele Follower der Mama einer Tochter sicher: Da geht wieder was mit ihrem ehemaligen Partner.

Nicht nur im Netz kursierende heimliche Aufnahmen zeigen, wie die beiden wohl Händchen haltend durch die Stadt schlendern, Yeliz selbst postete Videos von einem grinsenden Jannik in ihrer Instagram-Story. Wenn das nicht verdächtig ist?

Generell will die "Love Island VIP"-Teilnehmerin allerdings gerne über so einiges auspacken, was aktuell durch die Medien kursiert.

Allen voran aber über die anderen Teilnehmenden der "Villa der Verflossenen". "Leute, ich sage es euch, dieses Format, diese Leute - wow, wow. Also ich habe schon einiges erlebt, aber das ...", lacht sie gehässig.

Da ist wohl noch mindestens bis zur Ausstrahlung der RTL-Produktion Geduld gefragt. Ab Donnerstag wolle sie sich aber wenigstens endlich mal zu "Love Island VIP" äußern und ein paar Sachen erklären. Vielleicht deckt sie in diesem Zuge indirekt auch das ein oder andere Geheimnis um ihre mutmaßliche Beziehung zu Jannik auf? Abwarten.