Yeliz Koc und Jannik Kontalis: So heftig reagiert das Netz auf ihr Liebes-Comeback!

Jannik Kontalis (27) und Yeliz Koc (29) können offenbar die Finger nicht voneinander lassen. © Screenshot Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

Kaum einer scheint nachvollziehen zu können, wie das Paar so kurz nach der öffentlichen Schlammschlacht wieder zueinander finden konnte.

"Die Verwirrung ist verwirrt", brachte es auch Jan Leyk (38) auf den Punkt: Sein Kommentar wurde in kürzester Zeit mehr als 20.000 Mal gelikt. "Ich komme nicht hinterher", "Ist schon wieder der erste April?", hieß es in anderen Kommentaren unter dem gemeinsamen Post der beiden.

Schließlich hatte das "Make Love, Fake Love"-Paar in der vergangenen Woche einen regelrechten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit geführt, sich gegenseitig zahlreiche Vorwürfe gemacht und die Beziehung für beendet erklärt.

In dem Post am Mittwochabend verkündeten sie nun jedoch: "Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen." Die Auseinandersetzung hätten sie "gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben." Außerdem betonten Jannik und Yeliz, sich bereits wieder als Familie zu fühlen und "einfach glücklich zusammen zu sein."

Doch statt freudiger Glückwünsche hagelte es unter den romantisch gedachten Zeilen jede Menge Kritik. "Ich bin nur wegen der Kommentare hier", schrieb eine Followerin und postete dazu ein Popcorn-Tüten-Emoji. "Besser als Kino", freute sich auch eine andere Userin.

Denn in einer Auswahl der beliebtesten Kommentare hieß es: "Kam die Absage für 'Prominent getrennt'?", "Wenn du gezwungen wurdest, das zu schreiben, dann trag beim nächsten Bild ein weißes Armband", oder "Sie denken, die Geschichte ist frei erfunden? Dann muss ich sie leider enttäuschen."

Doch auch offene Fragen wurden unter dem Beitrag fleißig diskutiert ...