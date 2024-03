Darum kommt Yeliz Kocs Tochter (2) nicht in den Kindergarten

Hannover - Um Yeliz Koc (30) ist es in letzter Zeit stiller geworden, ein Grund sei ihre Tochter Snow (2) und dass sie angefangen habe, ihr Privatleben auch wirklich privat zu halten, wie sie jetzt in einer Instagram -Fragerunde offenbarte.

Die genauen Hintergründe zu dieser Entscheidung verriet sie nicht. Entgegen all der immer wiederaufkommenden Kritik will Yeliz wohl einfach so viel Zeit wie möglich mit ihrem Kind verbringen und nicht alles auf Social Media posten.

Da ihr aber dennoch leid tue, dass ihre Follower so wenig von ihr hörten, beantworte sie am Donnerstag mal wieder ein paar Fragen.

Nach ihrer Teilnahme bei "Make Love, Fake Love" im vergangenen Jahr war Yeliz mit Kandidat Jannik Kontalis zusammen. Ihre Beziehung endete zweimal in einer öffentlichen Schlammschlacht. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis (Bildmontage)

Oder sollte ihr Mini-Rückzug andere Gründe haben? Eine weitere Aussage – die während der Fragerunde fällt – wirft die Frage auf, ob Yeliz nach ihren gescheiterten und in der Öffentlichkeit stattfindenden Turteleien mit Jannik Kontalis und Reality-Star Yasin Mohamed (32, "Ex on the Beach") wieder vergeben ist?

Zumal die Influencerin erst vor einer Woche bekannt gab, gerade wieder jemand "kennenzulernen".

"Dazu kommt noch, dass ich mein Privatleben gerade privat halte und dadurch halt auch nichts poste, wenn ich mit gewissen Leuten/Freunden zusammen bin. Habe dann auch kaum noch mein Handy in der Hand", erklärte die 30-Jährige ihre Abwesenheit weiter.

Vielleicht möchte sie einer neuen Beziehung – zumindest im Anfangsstadium – einfach nicht mehr dem Druck der Öffentlichkeit aussetzen und hält sich deswegen auf Social Media bedeckter?