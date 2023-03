Yeliz Koc zeigt sich nach Beauty-Eingriff: "Ich habe mich getraut!"

Yeliz Koc (29) zeigte ihren Fans das Ergebnis während und nach der Prozedur. © Screenshot Instagram/_yelizkoc_ (Bildmontage)

"Also Leute, so würde ich aussehen, wenn ich meine Lippen aufspritzen lassen würde", meldete sich Yeliz zum Wochenanfang in einer Instagram-Story bei ihren Fans.

Dabei war zu sehen: Die Lippen der hübschen Brünetten sahen tatsächlich noch einmal deutlich voluminöser aus. "Ich habe mich getraut", kommentierte sie außerdem zu dem kurzen Video.

Doch Yeliz löste die Situation auch direkt im Anschluss auf und erklärte: "Die sind nur angeschwollen. Ich habe meine Lippen pigmentieren lassen." Die Schwellung werde schnell wieder verschwinden. Jetzt sei sie aber vor allem gespannt auf das Endergebnis, das sie ihren Fans natürlich auch bald präsentieren wolle.

Die 29-Jährige hat sich also nicht für Hyaluron, dafür aber für Permanent Make-up entschieden - das sich bis zu drei Jahre auf der Haut hält. So kann sich die Mutter einer kleinen Tochter in Zukunft auch nach dem Abschminken noch mit einem perfekt konturierten Kussmund zeigen.

Das Geheimnis darum, wer diese Lippen aktuell küssen darf, könnte sich übrigens schon am Donnerstag lüften. Denn dann zeigt RTL+ das Finale von "Make Love, Fake Love".