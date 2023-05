"Da würde ich lieber Harrys Doku schauen!" Warum sich Prinzessin Kate gerade richtig unbeliebt macht

London - Ist es zu viel des Guten? Als Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) gibt Herzogin Kate (41) immer ein perfektes Bild in der Öffentlichkeit ab, ist stets präsent und makellos in Szene gesetzt. Doch genau das passt nicht jedem ...

Schießt Prinzessin Kate (41) übers Ziel hinaus? © James Manning/PA Wire/dpa

Übertreibt es Kate mit ihrer Selbstinszenierung? Zumindest werden im Vereinigten Königreich erste Stimmen laut, die von der perfekten Prinzessin offenbar die Nase voll haben.

Denn seit der feierlichen Krönungszeremonie von König Charles III. (74) ist die Frau von Prinz William quasi omnipräsent, spielte die strahlende Hauptrolle in einem Behind-the-Scenes-Video des Krönungstags und glänzte mal eben in einem Einspieler für den Eurovision Song Contest am Flügel mit ihren Klavierkünsten.

Für Daily Mail-Kolumnistin Sarah Vine (56) ist das zu viel!

"Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber ging es bei der Krönung nicht um König Charles und Königin Camilla", wandte sie sich ironisch an die Leser der britischen Boulevardzeitung und spielte dabei in erster Linie auf das Krönungsvideo an, das William und Kate im Anschluss an den großen Tag veröffentlicht hatten.

Denn im Mittelpunkt des kurzen Films stand nicht etwa das neue Königspaar, sondern der Prinz und die Prinzessin von Wales mit ihren Kindern.