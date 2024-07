Nach Krebs-Schock: Wimbledon-Überraschung von Prinzessin Kate!

London - In der britischen Hauptstadt findet derzeit das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt statt - Wimbledon. Am Sonntag küren Legende Novak Djokovic (37) und Jungstar Carlos Alcaraz (21) den neuen Rasenkönig. Völlig überraschend auch mit dabei: Prinzessin Kate (42)!

Prinzessin Kate (42) wird auch in diesem Jahr beim Wimbledon-Finale dabei sein. (Archivbild) © dpa/PA Wire | Steven Paston

Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) hatte im März ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Einige Wochen später begann ihre Chemotherapie. In der Öffentlichkeit war sie in dieser Zeit nicht zu sehen.

Erst Mitte Juni trat die 42-Jährige bei der Militärparade Trooping the Colour wieder vor die Augen des Volkes und die Linsen der Fotografen. Nun soll ihr nächster öffentlicher Auftritt bevorstehen.

Die Prinzessin will zum berühmten Tennisturnier in Wimbledon kommen - sie werde am Sonntag das Endspiel der Herren besuchen, wie der Kensington-Palast in London am Samstag mitteilte.

Für die Schwiegertochter von König Charles III. (75) eine Frage der Ehre und ein großer gesundheitlicher Erfolg. Immerhin ist Kate Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Clubs", dem Tennisverein im Londoner Stadtteil Wimbledon, und war in der Vergangenheit schon oft bei dem Turnier vor Ort.

So auch 2023, als Djokovic und Alcaraz sich - unter den Augen zahlreicher Superstars - schon einmal im Finale gegenüberstanden.