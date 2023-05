Alle Infos zur Krönung von König Charles III.: Ablauf, Gästeliste, TV-Übertragung

London - Es ist ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Am Samstag (6. Mai) wird Charles III. (74) offiziell zum neuen König von England gekrönt. Aber wie sieht der genaue Zeitplan aus? Wer steht auf der Gästeliste? Und wo können Royal -Fans die Zeremonie verfolgen? Wir haben den Überblick für Euch!

Charles III. (74) wird am 6. Mai offiziell zum König von England gekrönt. © Chris Jackson/POOL GETTY/dpa

Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (†96) vergangenen September ist ihr ältester Sohn Charles bereits König von England. An diesem Wochenende werden der Monarch und seine Frau Camilla (75) nun auch ganz offiziell zum Königspaar gekrönt.

Der einstündige Krönungs-Gottesdienst startet um 12 Uhr deutscher Zeit in der Westminster Abbey, die in Großbritannien bereits seit dem Jahr 1066 traditionell Schauplatz jeder Krönung ist. Geleitet wird die feierliche Zeremonie vom Erzbischof von Canterbury, dem spirituellen Oberhaupt der Church of England.