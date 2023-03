Eine royale Bootsfahrt über die Alster: Das sind König Charles' Stationen in Hamburg

Noch vor seiner Krönung am 6. Mai wird König Charles (74) zusammen mit Königsgemahlin Camilla (75) Deutschland einen "wirklich besonderen" Besuch abstatten.

Von Madita Eggers

Hamburg – Noch vor seiner Krönung am 6. Mai wird König Charles (74) zusammen mit Königsgemahlin Camilla (75) Deutschland einen "wirklich besonderen" Besuch abstatten, wie es im Vorfeld heißt. Am 31. März steht auch ein Besuch in Hamburg auf dem Programm: Hier könnt Ihr den Monarchen live erleben.

Am 31. März wird König Charles Hamburg einen Besuch abstatten. © Chris Jackson/PA Wire/dpa Über 40 Mal hat König Charles Deutschland schon besucht. Er spricht sogar Deutsch, wie er 2020 bei seiner Rede anlässlich des Volkstrauertages im Bundestag zum Erstaunen vieler bewies. Angesicht seiner Familiengeschichte aber gar nicht so überraschend. Sein Vater, Prinz Philip (†99), stammte mütterlicherseits aus dem deutschen Haus Battenberg und väterlicherseits aus dem Adelshaus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Auch der Ehemann der Queen (†96) war der deutschen Sprache mächtig. Kein Wunder, dass dem britischen König Deutschland am Herzen liegt. Bei seinem für den 31. März in Hamburg angekündigten Staatsbesuch sollen aber vor allem die Deutsch-Britischen-Beziehungen gestärkt werden. Dementsprechend ist auch das Tagesprogramm gestaltet: König Charles III. König Charles III. vor Krönung: Ein ganzes Land im Royal-Fieber! Nach ihrer Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof am Freitagvormittag besuchen Charles und Camilla zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (61) das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied" auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz, wie der Senat am Donnerstag bekannt gab. Viele jüdische Kinder und Jugendliche wurden in sogenannten "Kindertransporten" kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Großbritannien gebracht, um dort Zuflucht zu finden.

Hier könnt Ihr König Charles live in Hamburg erleben