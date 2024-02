Nur 24 Stunden später: König Charles von Krebstherapie zurück!

König Charles III. (75) erholt sich von seiner Krebsbehandlung. © Yoan Valat/EPA POOL via AP /dpa

Am Dienstag war der an Krebs erkrankte Monarch an der Seite seiner Frau Camilla (76) mit dem königlichen Hubschrauber in der britischen Hauptstadt gelandet. Inzwischen erholt er sich bereits auf seinem Landsitz in der englischen Grafschaft Norfolk von seinem Aufenthalt.

Der 75-Jährige habe den Fans der Royals bei seiner Abreise freundlich zugewinkt, berichtete die Daily Mail. Zuvor soll er rund 24 Stunden in London verbracht haben - vermutlich, um sich einer weiteren Krebstherapie zu unterziehen, wie es heißt.

Anfang vergangener Woche hatte der Palast die erschütternde Nachricht von Charles' Erkrankung mit der Öffentlichkeit geteilt. An welcher Art von Krebs das britische Staatsoberhaupt leidet, blieb allerdings offen.



Nach Bekanntwerden seiner Erkrankung hatte sich der König vor wenigen Tagen erstmals selbst zu Wort gemeldet und eine emotionale Botschaft an sein Volk gerichtet.

Er wolle sich für "die vielen unterstützenden Nachrichten und guten Wünsche" bedanken, die ihm in dieser schweren Zeit "der größte Trost und die größte Ermutigung" seien, schrieb Charles bei Instagram - und freute sich, dass seine Diagnose dazu beigetragen habe, das öffentliche Verständnis für die Krankheit zu fördern.

Die Krebserkrankung des 75-Jährigen war Ende Januar im Rahmen einer Prostata-Operation entdeckt worden. Um Prostatakrebs handele es sich aber nicht, stellte das Königshaus klar.