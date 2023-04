Krönung von König Charles: Mit diesem abgeschlagenen Sitzplatz muss sich Prinz Harry begnügen

London (Großbritannien) - Nachdem klar ist, dass Prinz Harry (38) an der Krönungszeremonie seines Vaters König Charles III. (74) teilnehmen wird, steht nun auch die Sitzordnung des royalen Super-Events fest. Harry wird dabei weit abgeschlagen vom Rest seiner Familie zu finden sein.

Einen langen Aufenthalt des Prinzen erwartet man nicht: "Er will nicht viel Zeit mit ihnen verbringen", so Burrell.

Trotzdem bezeichnete der ehemalige Butler des britischen Königshauses Harrys Platz in der 10. Reihe als möglichen Segen, denn dort würde dem in Ungnade gefallenen Prinzen weniger Aufmerksamkeit zuteilwerden, sodass eine "schnellere Flucht" möglich wäre.

Das verriet der ehemalige königliche Butler Paul Burrell (64) im Interview mit "The Sun". Es gebe "keine Chance" auf eine Versöhnung. Während der Krönungszeremonie würden es sogar ziemlich schlecht für ein vertrautes Gespräch zwischen Harry und seinem Vater bzw. Harrys Bruder Prinz William (40) stehen.

Wie die britische Zeitung " The Sun " bekannt gab, stehe nach Verzögerung durch Prinz Harrys (fast) verspätete Zusage zur Krönungszeremonie nun auch die Sitzordnung fest: Der jüngere Sohn von König Charles muss sich mit einem Platz ganze zehn Reihen hinter seiner restlichen Familie begnügen.

König Charles III. (74, M.) wird am 6. Mai offiziell gekrönt. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Harry solle nur kommen, um sein Gesicht zu wahren.

"Er kommt, um seinen Fuß in die Tür zu setzen, und er kommt, weil sein Vater will, dass er da ist. Sein Vater wird hocherfreut sein, dass seine beiden Söhne diesen unglaublichen Tag in seinem Leben miterleben werden", erklärte der ehemalige königliche Butler. "Aber Harry wird nicht lange bleiben."

Es wird davon ausgegangen, dass der Duke of Sussex sogar in weniger als 24 Stunden ein- und ausfliegen könnte - bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

"Ich fürchte, es gibt keine Chance auf eine baldige Versöhnung - ich denke, er wird von den Windsors sehr eisig empfangen werden."

Dabei unternahm Harry wiederholt Versuche, Kontakt zu seinem Vater aufzunehmen. Charles war allerdings so beschäftigt, dass er nur Zeit für ein Gespräch gehabt haben soll. Darin sollen beide eine "Bereitschaft und Willen zur Reparatur [der Beziehung]" gezeigt haben.

Eine andere Quelle der "Sun" geht davon aus, dass der jüngere Prinz "unbedingt für die Krönung zurückkommen wollte" und "Qualitäts-Zeit mit seiner Familie" verbringen wolle. Eine Versöhnung am 6. Mai scheint den meisten Experten dennoch unwahrscheinlich zu sein.